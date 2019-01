Una fuga dai giornalisti sul suv grigio per non farsi beccare, l'incontro top secret e molto altro., la scelta di rimanere in città senza volare a Gedda pur di portare avanti l'asse Higuain-Piatek e gli incontri con il Genoa che si sono rivelati più complicati del previsto.... e non solo.- Durante la lunga trattativa nel pomeriggio di ieri con Preziosi, le parti hanno vissuto momenti di particolare tensione per parlare dellain un dialogo tra due club ma che è rimbombata più di una volta all'inizio del meeting tra Leo, Gazidis, Zarbano e Perinetti del Genoa con l'agente di Piatek presente.. Con Preziosi che è dovuto intervenire per equilibrare la situazione, Leonardo ha preparato la proposta da 35 milioni con l'idea di inserire anche(e forse Bertolacci, più complicato) nel discorso.- Non solo, perché Leo durante le ultime ore ha tenuto vivi anche i contatti con l'entourage di: il centrocampista del Napoli piace molto anche a Rino Gattuso e può essere un'opzione, ma la prima proposta di. Per Diawara niente sconti, il Milan ha fatto un tentativo e Leonardo non molla; ma la pista è complicata e resta in piedi l'ipotesi Sensi con il Sassuolo. Aspettando lunedì o martedì, i giorni giusti per salutare Higuain e prendere Piatek. Dopo una settimana di tensione da lasciarsi alle spalle.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su