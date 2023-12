Ore di riflessioni in casa Milan sulla panchina di Stefano Pioli. Dopo il pareggio per 2-2 di venerdì sera sul campo della Salernitana ultima in classifica, la proprietà è irritata con l'allenatore per i risultati e per i troppi infortuni muscolari. L'ultimo in ordine di tempo è quello del difensore inglese Tomori.



IL PUNTO - Il Milan è terzo in classifica con 33 punti raccolti nelle prime 17 giornate di campionato in Serie A (frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte con 31 gol segnati e 20 subiti) con tre lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina. La squadra rossonera è retrocessa dalla Champions in Europa League. Sabato prossimo a San Siro arriva il Sassuolo.