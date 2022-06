Divock Origi è il rinforzo scelto da Paolo Maldini per il nuovo attacco del Milan. Una trattativa che vi abbiamo raccontato passo per passo, nata con il corteggiamento iniziale a marzo scorso e chiusa un mese fa. L’attaccante svincolato dal Liverpool firmerà un contratto di quattro anni con ingaggio da 4 milioni a stagione compresi bonus.



LE VISITE - La prossima settimana è previsto l’arrivo di Origi in Italia per le visite mediche, da fissare ancora la data esatta per i test fisici che precederanno la firma sul contratto, ma è questione di giorni. Poi, Origi sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan, che grazie al lavoro dei suoi dirigenti ha superato la concorrenza di Crystal Palace, Villarreal e Bayer Leverkusen. In cima alle preferenze del giocatore ci sono sempre stati i rossoneri, ora ci siamo: il Milan aspetta Origi, la prossima settimana le visite mediche.