Un lungo inseguimento arrivato al traguardo: Divock Origi è atterrato in Italia, pronto a iniziare la sua avventura con la maglia del Milan. L’attaccante belga domani mattina sosterrà le visite mediche prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per le prossime 4 stagioni.











IL COLPO - L'ingaggio sarà di 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il Milan l'ha strappato alla concorrenza di diversi club inglesi, spagnoli e tedeschi, Divock vuole essere protagonista in Italia, motivato al massimo per questa nuova tappa professionale. E ora anche Stefano Pioli può sorridere, il Milan avrà un nuovo rinforzo in attacco.