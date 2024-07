Milan, Origi e Ballo-Touré non si allenano con la squadra di Bonera: sono in attesa di offerte

Redazione CM

16 minuti fa

1

Divock Origi e Fodé Ballo-Touré non si allenano con il Milan Futuro, in attesa di offerte. Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, Zlatan Ibrahimovic aveva annunciato la presenza del belga e del senegalese nel gruppo della seconda squadra ma in realtà, secondo quanto riferisce SkySport24 , in questi primi giorni di allenamenti a Milanello non hanno mai lavorato con la squadra di Daniele Bonera.



IN ATTESA - Entrambi stanno cercando una sistemazione per il futuro, dopo una stagione in prestito in Premier League dai tratti deludenti: l'attaccante con il Nottingham Forest, il terzino sinistro invece con la maglia del Fulham. I rispettivi agenti sono stati avvisati dal club di trovare una soluzione definitiva per i loro assistiti.