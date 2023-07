Il mercato del Milan si muove anche in uscita. In partenza ci sono Rebic (piace al Besiktas), Messias (nel mirino di Bologna e Torino) e Origi. Ques'ultimo è il secondo calciatore rossonero più pagato con un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno. Ieri l'attaccante arrivato a parametro zero dal Liverpool ha pubblicato su Instagram una serie di foto che lo ritraggono al lavoro in Belgio e il messaggio sottinteso è chiaro: voglio rifarmi e dimostrare che il Milan non aveva sbagliato a scommettere su di me.



Invece per il Milan è fuori dal nuovo progetto: il nome di Origi è finito nei dialoghi con il West Ham per proporre uno scambio con Scamacca, ma il belga ha fatto sapere di voler restare in Italia, forte di un contratto fino al 2026. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nel frattempo anche dall'Arabia Saudita hanno sondato il terreno: per adesso pure questo tentativo è andato a vuoto.