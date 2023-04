Il paradosso più grande per ilè stato quello di non ottenere il successo contro l’Empoli al termine di una partita da 23 conclusioni con il 70% del possesso palla a favore.i perché proprio l’attaccante belga è stato il protagonista in negativo con almeno due limpide occasioni da gol fallite e di una prestazione deficitaria in termini di reattività e gioco con i compagni.La domanda viene spontanea: che fine ha fatto quell’attaccante capace di guadagnarsi l’aggettivo di legenda da una grande ed esistente tifoseria come quella del Liverpool?Divock è arrivato sempre in ritardo su ogni pallone, lento e macchinoso in ogni movimento.- San Siro è uno stadio che, negli ultimi 3/4 anni, si è riscoperto garantista nei confronti della propria squadra. Sempre più pronto a esaltare i momenti felici che a sottolineare quelli negativi. Un esempio recente: i tifosi hanno sostenuto a gran voce la squadra nelle umilianti sconfitte contro Sassuolo e Lazio, nel pareggio deludente contro la Salernitana.Che ora deve ritrovarsi per non diventare un problema costosissimo per il Milan. Maldini aveva puntato personalmente su di lui facendogli firmare un contratto lungo, con scadenza a luglio del 2026, a 4 milioni di euro netti a stagione. Tanti, forse troppi per un attaccante da soli 2 gol in stagione.Il problema gol non può essere più sottovalutato dagli uomini mercato del Milan che saranno chiamati a potenziare il reparto offensivo con almeno un paio di innesti:. Per non diventare un peso a tutti gli effetti deve cambiare marcia: le qualità tecniche e l’esperienza giusta non mancano, ora è arrivato il momento di farle valere in campo.