Milan, Origi non convince il Nottingham Forest: può partire subito, ecco chi lo vuole

Federico Albrizio

Il ritorno in Premier League doveva servire a rilanciarsi dopo la prima, deludente annata al Milan, ma così non è stato. E per Divock Origi la seconda parentesi inglese può essere già arrivata al capolinea. Il Nottingham Forest lo ha prelevato in estate dai rossoneri per farne uno dei punti di forza dell'attacco, ma il belga non ha rispettato le attese e dall'arrivo di Nuno Espirito Santo in panchina è finito fuori dai radar.



IPOTESI MLS - Origi è arrivato dal Milan in estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro, ma la permanenza dell'ex Liverpool a Nottingham è oggi fuori discussione. Anzi, si valuta una partenza in questo mese di gennaio: non per tornare al Diavolo (al quale è legato con un contratto fino al 2026 da 4 milioni di euro netti a stagione), secondo quanto riferito da Sky Sport il belga classe '95 è finito nel mirino di diversi club di MLS in vista del prossimo draft, come Los Angeles FC, FC Dallas e Cincinnati.



NUMERI FLOP - Guardando i numeri della stagione di Origi, non viene difficile capire perché il Nottingham Forest e l'attaccante vogliano separarsi: solo 9 presenze in Premier League di cui due da titolare, l'ultimo spezzone contro il Bournemouth lo scorso 23 dicembre. Un bilancio che va anche a peggiorare quello al Milan nel 2022/23, con 36 presenze complessive tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana e solo due reti realizzate. Ora una nuova opportunità: Origi può lasciare nuovamente l'Inghilterra, gli Stati Uniti chiamano.



@Albri_Fede90