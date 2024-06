Getty Images

Milan, Origi verso la Turchia: il risparmio a bilancio

un' ora fa

L'esperienza di Divock Origi con il Milan è stata assolutamente fallimentare. L'attaccante belga è approdato a Milanello a parametro zero nell'estate 2022, ma il suo apporto in termini realizzativi e di rendimento è stato ampiamente al sotto delle aspettative (con 2 gol segnati e un assist messo a referto). E così, dopo l'anno in prestito al Nottingham Forest, ecco l'ex Liverpool - che guadagna 4 milioni netti a stagione con un contratto sino al 2026 - torna a Milanello.



Il belga, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà spinto ad accettare la corte dei club turchi. In questo modo tra ingaggio e cartellino, il Milan conta di risparmiare e guadagnare circa 10 milioni di euro che possono essere immediatamente essere reintrodotti nel mercato in entrata.