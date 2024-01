Milan, Origi verso Los Angeles: addio vicino, spunta l'offerta

Gabriele Stragapede

Un flop. Questa è la sintesi dell’ultimo anno e mezzo nella carriera di Divock Origi (autore di sole 2 reti e 1 assist in 36 presenze complessive con la maglia rossonera), attaccante belga in forza al Nottingham Forest, ma in prestito dal Milan. Il futuro dell’ex Liverpool non sarà sicuramente a Milanello, ma nemmeno in Inghilterra, secondo quanto filtra dalle ultime indiscrezioni. Sono giornate decisive per il suo destino, sempre più orientato verso la MLS. Il centravanti di proprietà del Milan, infatti, sembra essere vicino all'addio al Nottingham Forest, dato il suo rendimento tutt’altro che ottimale.



FUTURO A STELLE E STRISCE - Il club di Via Aldo Rossi sta continuando a trattare con il Los Angeles FC per trovare un accordo e sembra che l'operazione può presto arrivare alla fumata bianca. Si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Da Milanello, la dirigenza sta spingendo verso questa soluzione, con una cessione che appare sempre più inevitabile. Difficile, infatti, che il Nottingham Forest possa investire quei 4,5 milioni di euro, fissati in estate come diritto di riscatto, dopo aver preso in carico l’intero ingaggio del giocatore (pari a 4 milioni di euro netti all’anno). Da qui, è spuntata la pista MLS, con il LAFC che ha superato la concorrenza di Dallas e Cincinnati. Nuovi contatti sono previsti tra le parti per chiudere l’affare. Manca l’accordo totale, ma la speranza è che si possa arrivare velocemente a una quadra.



DATI DA FLOP - 177 minuti divisi in 9 presenze in Premier League, senza nemmeno l’ombra di un gol. La prima parte di stagione di Origi è stata assolutamente da rivedere, tanto da convincere il Nottingham Forest a interrompere il prestito con Milan: i contatti (attualmente in corso tra i due club) stanno riuscendo a trovare una soluzione a questa situazione, con Origi pronto a sbarcare negli Stati Uniti d’America, direzione Los Angeles, sponda FC.