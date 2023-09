Divock Origi potrebbe lasciare il Milan nelle prossime ore. Secondo quanto riporta Skysports l'attaccante belga è atteso nel pomeriggio in Inghilterra, per definire il trasferimento nel suo nuovo club. Al momento è sfida a due, l'ex Liverpool è conteso da Nottingham Forest e Burnley, che l'hanno chiesto in prestito. Origi, che voleva restare in rossonero, ha capito che c'è modo di convincere Pioli a cambiare idea, motivo per il quale ha dato l'ok a lasciare Milanello.



RISPARMIO SULLO STIPENDIO - In scadenza nel 2026 con il Milan, il belga ha un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno, al lordo, grazie ai benefici del Decreto Crescita, di 5,24 milioni di euro. Stipendio che dovrebbe pagare interamente il suo nuovo club. Nel suo primo e un unico anno in Italia ha segnato 2 gol in 36 partite tra campionato e coppe.