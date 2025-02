Milan orribile delusione: Conceiçao peggio di Fonseca

Redazione Calciomercato

, proiezione di realtà bellissima del calcio italiano.Questo il verdetto del recupero che consolida nuove gerarchie alla lotta per un posto nella prossimaPagelle sparse sui rossoneri con pochi sorrisi anche se, almeno stavolta, non è tutta colpa dei soliti noti, quelli reduci dallo scudetto. Maignan e Theo stavolta non combinano nulla di malvagio, anzi. Jimenez passa una serata ad alta tensione contro Dominguez e - visto live, non solo al replay - è colpevolmente disattento sul guizzo di Cambiaghi nel gol del 2-1 di Ndoye. Tutta "colpa" anche di Castro (seppur sostituito prima della rete decisiva), ma serataccia impegnativa anche per la coppia centrale Thiaw-Pavlovic. I due mediani davanti alla difesa fanno il possibile, ma non brillano: Fofana è nel suo ruolo, Reijnders no. L’olandese è nettamente sacrificato sull’altarino di un Joao Felix poco più che bellino. Oltre a Reijnders, l’altro sacrificato è Pulisic, cui viene concessa una mezz’ora troppo ristretta per l’ampiezza del suo repertorio. Gimenez fa poco, anzi pochissimo e subisce addirittura la sostituzione (incomprensibile) con il redivivo Jovic.

Invece notte stellare, almeno nel primo tempo, per Rafa Leao, e non solo per il gol. È tra i pochi a salvarsi dal naufragio che chiama in causa il comandante portoghese Conceiçao. Non ci sono più storie da raccontare e nemmeno sigari da fumare. Il suo Milan è peggio di quello di Fonseca. Magari non sarà tutta colpa sua, ma bisogna ammetterlo con doverosa sincerità.