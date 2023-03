Lo diciamo anche nel titolo: si tratta diCerto che. Parliamo pur sempre del capocannoniere del campionato, un giocatore che si è rivelato inarrestabile per la quasi totalità delle difese affrontate fino ad ora. Non poterlo schierare in almeno due delle prossime tre sfide, per il Napoli, rappresenta senza ombra di dubbio un duro colpo.. Fermiamoci un momento e torniamo con la memoria e coi tabellini al 7 settembre, il giorno in cui il bomber nigeriano ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale contro il Liverpool. Da lì al 12 ottobre contro l'Ajax (gara in cui ha segnato, subito), Victor ha saltato 6 partite, tutte vinte da Spalletti e i suoi., compreso il ritorno contro i Rangers in cui è rimasto a riposo.4 partite in campionato senza Osimhen, che aveva giocato contro la Lazio all'inizio di settembre ed è tornato (con gol-vittoria) nel secondo tempo della gara interna col Bologna, un mese e mezzo dopo. Nel frattempo,, le alternative a Osimhen, si sono rivelati decisivi nei primi due confronti segnando le reti della vittoria di misura (1-2 a Milano, 1-0 contro gli Aquilotti), mentre le affermazioni su granata e grigiorossi (3-1 e 1-4) sono arrivate di squadra, con marcatori molteplici e anche insoliti (2 Anguissa, Kvaratskhelia, Politano, Simeone, Lozano, Olivera).Le altre tre partite sono state nel girone di Champions League: andata e ritorno coie la prima delle due sfide con. Risultato? Complessivamente,(il totale delle 7 partite è).con Raspadori, Politano e Ndombele,agli scozzesi con doppietta di Simeone e gol di Ostigard,seppellito ancora dagli attaccanti, Raspadori doppietta e sigillo di Simeone tra le reti di Di Lorenzo, Zielinski e Kvaratskhelia. Non i più irreprensibili degli avversari, specie i Rangers, ma un dominio impressionante da parte degli azzurri. E c'è di più.è stato il match-winner della prima delle quattro sfide stagionali tra Napoli e Milan: il suo colpo di testa in torsione su cross di Mario Rui dalla sinistraha battuto Maignan e regalato ai suoi compagni le prime falcate di una fuga incontenibile. Da allora, il Cholito ha tenuto medie realizzative clamorose in relazione al miserrimo impiego.(è a quota 7 in stagione, tre in campionato, tre in Champions e uno che poi si è rivelato inutile in Coppa Italia contro la Cremonese), e lo fa con gol decisivi come quello di Milano sopra citato oquando aveva rimpiazzato proprio Osimhen nei minuti finali.