"Ho un contratto, vediamo come finirà. Se finirà"., perché il suo futuro è uno dei temi più caldi che la dirigenza dovrà affrontare nelle prossime settimane. In attesa di un confronto tra l'attaccante e Ivan Gazidis che possa fare chiarezza sulle reali possibilità di permanenza di Ibra, i rossoneri hanno iniziato a muoversi alla ricerca del sostituto., ma non mancano le alternative. Tra queste, obiettivo di lunga data del Milan e ancora oggi tra gli osservati speciali - Ci aveva provato infatti già Leonardo a portarlo in rossonero, senza riuscirci.e non aveva tutta la visibilità di oggi.. Ha rimpiazzato il milanista Rafael Leao e soprattutto quel Nicolas Pepé autore di 22 gol nella scorsa Ligue 1, attirandocampione d’Europa in carica. Il Times in Inghilterra non ha dubbi: i Reds sono in corsa coi rossoneri per Osimhen, oggi tra i più promettenti attaccanti del panorama calcistico europeo. Acquistato per soli 12 milioni dopo il campionato disputato in Belgio (20 gol in 36 presenze con lo Charleroi),. ​Il “nuovo Drogba”, idolo d’infanzia a cui Osimhen si è sempre ispirato, è pronto al grande salto. Milan e Liverpool monitorano con attenzione la situazione, ma il suo nome è appuntato sui taccuini di molte big.