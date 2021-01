Stefano Pioli può sorridere: tutti i tamponi molecolari a cui si è sottoposto oggi il gruppo squadra, infatti, hanno dato esito negativo. Buone notizie anche per Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez, che nella giornata di oggi non si erano allenati, ma torneranno in campo domani e saranno regolarmente a disposizione per la trasferta di Cagliari in programma lunedì. Ancora positivi, invece, Ante Rebic e Rade Krunic.