Un obiettivo concreto, un affare in salita. Il Milan non molla Assan Ouedraogo, ma per arrivare al centrocampista 17enne dello Schalke, sulla lista di Moncada e D’Ottavio da un anno e mezzo, dovrà battere una concorrenza agguerrita. Inter, Lipsia e soprattutto Bayern Monaco, che negli ultimi giorni ha fatto il primo passo per provare a superare tutti: come riporta Sky Deutschland il direttore sportivo Christoph Freund ha incontrato lo Schalke per ribadire l'interesse e per provare a imbastire una trattativa. Il Bayern lo considera una priorità per il 2024 ed è pronto a pagare la clausola rescissoria di 12 milioni di euro.



COSA SERVE PER PRENDERLO - Dodici è il costo per tutti i club che giocheranno una competizione Uefa nel 2024-25, per tutti gli altri è di 7 milioni di euro. Ma è pronta a salire a 20 se Ouedraogo sarà convocato dalla Germania. Di certo chi lo strapperà allo Schalke, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2027, dovrà garantirgli spazio, un progetto vincente e dovrà aspettare giugno. Lo Schalke, che lo ritroverà solo a inizio nuovo anno (attualmente è ai box per una lesione ai legamenti della caviglia destra rimediata con l'Under 17 tedesca) non intende venderlo a gennaio. Ha bisogno di lui per provare a tornare in Bundesliga, ad oggi un traguardo lontano.