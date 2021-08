C’è grande attesa per l’inizio della stagione che rivedrà il Milan finalmente fra le grandi d’Europa. Sarà una settimana d’attesa frenetica quella che sta per iniziare per i tifosi rossoneri e culminerà con l’esordio in campionato contro la Sampdoria. Oggi, intanto, scendono in campo contro i greci del Panathinaikos, in uno stadio che suscita tanti ricordi ai tifosi di più vecchia data: quello di Trieste, intitolato al Paron Nereo Nocco e che ha visto un giovane Cesare Maldini muovere i suoi primi passi.



Per il match di questa sera Pioli ritrova finalmente il fosforo di Bennacer in mezzo al campo, reparto che sarà invece ancora orfano di Kessie (oltre a Ibra), che si è infortunato subito dopo il suo ritorno dalle Olimpiadi. Per Pobega sarà l’ultima occasione per mettersi in mostra e provare a convincere Maldini a tenerlo, occasione che non sarà invece concessa a conti, non convocato e dato per sicuro partente. Fra i giovani della primavera. l'unico che è partito per Trieste è l'attaccante Christian Capone.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Leao; Rebic, Giroud.

A disp: Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Bennacer, Pobega, Capone, Maldini, Diaz.

All: Stefano Pioli.



Panathinaikos (3-4-2-1): Dioudis; Juankar, Velez, Sideras; Kotsiras, Perez, Mauricio, Chatzigiovannis; N'Gbakoto, Villafanez; Macheda. All. Kalaitzis