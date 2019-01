Giorni importanti per Lucasneo acquisto delil brasiliano è da ieri in Italia e sta conoscendo pian piano la nuova realtà. A tal proposito, l’ex trequartista del Flamengo ha postato una foto su Instagram in compagnia del fratello. Il calciatore sembra essere sorridente e carico per affrontare nel migliore dei modi questa nuova avventura e la presentazione di domani.