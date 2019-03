Una scommessa costosa prima, un diamante grezzo poi. E adesso la Seleçao. Lucas Paquetà ha conquistato tutti in poco più di due mesi: il Milan sente di aver fatto un grande acquisto con quel blitz firmato Leonardo in Brasile per prenotarlo dal Flamengo, il dirigente rossonero non ha mai avuto dubbi. D'altronde il suo fiuto in Sudamerica raramente tradisce. Ma c'è di più: la chiamata da parte del ct Tite per il Brasile che sta ricostruendo anche puntando su Paquetà ha lasciato un entusiasmo enorme addosso a Lucas, un orgoglio per il Milan che ci ha visto lungo investendo quei 35 milioni più bonus... e un bel po' di amaro in bocca dalle parti di Madrid.



RETROSCENA REAL - Mentre Gattuso si gode il brasiliano e le sue giocate in mezzo al campo, alcune figure di spicco nello scouting del Real Madrid hanno preso male l'exploit di Paquetà in rossonero. Non è complicato capirne la motivazione: da più di un anno, infatti, gli uomini in Brasile del Real hanno segnalato Paquetà con relazioni eccellenti sotto ogni punto di vista, anche umano oltre che tecnico, aspetto mai secondario per i giovani pescati in Sudamerica. Chi ha scoperto Vinicius Junior portandolo a Madrid aveva fatto il nome anche di Paquetà con insistenza; il Real ha aspettato, preso tempo e... perso Lucas. Perché Leonardo con un blitz ha anticipato tutta la concorrenza, riuscendo a preparare e chiudere l'operazione con tempistiche davvero rapide, blindando l'ok del giocatore con tanto di visite mediche per evitare sorprese. E dal Real Madrid c'è malcontento, in un momento già complicato per la squadra arrivano le crepe in uno scouting che insisteva su Paquetà, oggi rossonero e immediatamente chiamato in Seleçao. Vederlo nei convocati del Brasile è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso merengue. Con il Milan che si gode un altro brasiliano d'oro.