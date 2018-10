. Per gli impuri, i mezzosangue che non amano il calcio, potrebbe sembrare il nome di una nuova medicina; per chi, invece, ama vedere il pallone preso a calci, ècontro, Rubri-negro contro Tricolor, la squadra che fu dicontro quella di, rivalità iniziata nel 1911 e nata quando 9 di dissidenti delsi trasferirono al, che all'epoca una squadra di calcio non ce l'aveva ancora (gareggiavano solo nel canottaggio). E stasera, al Maracanà, alle 22, salvo sorprese, sarà l'ultimodi Lucasterzo in classifica a -4 dalla capolistapiù staccato e con il rischio di finire a -18 dai rivali; Lucas Paquetá che sta iniziando a preparare le valigie per Milano. Prima, però, il prossimo giocatore del Milan (i rossoneri hanno già l'accordo con ilsulla base di 35 milioni di euro, anticipate PSG e City) ha un campionato brasiliano da vincere, che manca da 9 anni, e un derby da regalare ai propri tifosi.- 9 gol e 2 assist in stagione, gli occhi, questa sera, saranno tutti puntati su di lui, il classe '97 che ha stregato Paolo('Può far sognare' le sue parole oggi), convintoe già ammaliato i tifosi. Nella notte, su Instagram, la storia con un cuore rosso e uno nero, ovvio riferimento ai rubinegro alla vigilia di un derby sentito e che sarà più difficile per il 21enne, vista che la pressione sarà ancora maggiore.- L'andata finì 2-0 per Paquetà e compagni, con le reti die Vizeu:prese un giallo, giocò tutta la partita e si destreggiò nel ruolo di mezzala., sulle ali di un trasferimento che sarà ufficiale a gennaio e che ha fatto volare tanti brasiliani. Prima di sognare, però, c'è da regalare le ultime gioie ai tifosi, per regalarsi un trofeo e regalarlo alla Charanga Rubro-Negra. Partendo@AngeTaglieri88