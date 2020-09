A fuoco lento. La trattativa tra Milan e Lione per Paquetà - come dimostra la mancata convocazione del brasiliano per la sfida di Europa League di questa sera - prosegue, i contatti tra i club vanno avanti da due settimane. E, stando a quanto raccolto, nelle ultime ore sono arrivati segnali positivi che avvicinano il centrocampista all'approdo in Ligue 1.



LA SITUAZIONE - Paquetà vuole il Lione, i suoi agenti stanno portando avanti la trattativa tra i club fungendo anche da intermediari. Per l'ex Flamengo non sarà un problema trovare l'intesa economica sull'ingaggio. Più complessa la situazione tra Milan e Lione, ma c'è la volontà comune di chiudere l'operazione. Tra le ipotesi sul tavolo c'è anche quella di una cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimenti di determinati obiettivi. Nelle prossime ore sono attesi nuovi aggiornamenti, ma ora Paquetà è più vicino al Lione...