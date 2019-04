Il centrocampista del Milan Lucas Paquetà brucia le tappe per il recupero dall'infortunio subito nella partita contro l'Udinese: il brasiliano ha riniziato a correre in palestra dimostrando di essere vicino ai primi allenamenti in campo e potrebbe tornare a disposizione di Gattuso, almeno per la panchina, in occasione della sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio il prossimo 24 aprile.