Milan, Paratici prossimo direttore sportivo? Cosa può fare (e cosa no) un dirigente inibito

L’indiscrezione lanciata nel corso della giornata di oggi è di quelle importanti:Vanno ovviamente limati i contorni di tale accordo, perché ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere, ma la chiara volontà dell’ex dirigente della Juventus di tornare in Italia, in Serie A, in un club grande, storico e ambizioso come il Milan hanno prevalso su tutto., dunque, all’interno dell’organigramma rossoneroche ha lasciato il club di Via Aldo Rossi lo scorso ottobre.

Va ricordato, tuttavia, come sottolineato da Calcio&Finanza, un aspetto importante della questione:. Tale periodo terminerà il prossimo 20 luglio. Quindi, c’è da porsi un quesito:Come riporta anche Calcio&Finanza, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC è chiaro in materia: “e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati,, in base alla natura e alla gravità dei fatti commessi,, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro”.

Nel caso in cui venisse proclamata l’inibizione temporanea, tuttavia, cita sempre il Codice di Giustizia Sportiva: “nonché partecipare e rappresentare, anche con l’esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all’ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni”.

è vietato rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;

è vietata la partecipazione a qualsiasi attività degli organi federali;

è vietato l’accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

è vietata la partecipazione a riunioni con tesserati o con agenti sportivi.

Ecco i divieti:In sostanza, cosa non può fare un dirigente inibito? L’inibizione, sottolinea Calcio&Finanza, rappresenta il divieto di poter effettuare la propria attività ufficiale in ogni circostanza., comprese quelle amichevoli.

Inoltre,. Per citare qualche esempio, un dirigente inibito non potrà partecipare in prima persona alle sessioni di trattativa di calciomercato, a quelle per il rinnovo di contratti dei giocatori o di sottoscrizione di possibili accordi, oltre a non poter rappresentare il club nelle assemblee della Lega Serie A (a meno che non si tratti di argomenti a livello patrimoniale).