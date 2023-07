L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha parlato in conferenza stampa da Los Angeles, dove la squadra allenata da Stefano Pioli inizierà la sua tournée negli Stati Uniti, affrontando nella notte tra oggi e lunedì (ore 4.00) il Real Madrid di Carlo Ancelotti in amichevole.



Queste le dichiarazioni principali rilasciate dal manager rossonero: "E' un torneo di altissimo livello che ci darà la possibilità di poter giocare contro alcune delle squadre migliori del mondo ed è un modo importante per poterci preparare al meglio alla stagione che ci aspetta. Il secondo motivo per cui siamo qui è perché gli Stati Uniti sono molto importanti per noi. Il mercato dello sport, negli Stati Uniti, è il più grande del mondo e il calcio si sta sviluppando velocemente qui. È un mercato molto importante per noi: abbiamo una fan base importante con diversi fan club in Nord America e speriamo di vederli durante le nostre partite nei prossimi giorni".



In chiusura, Furlani ha aggiunto: "La nostra proprietà è americana, lavora con sport entertainment, media e cultura e Los Angeles è la capitale di tutto questo".