Il nuovo difensore del Milan Pierre Kalulu, arrivato a parametro zero dal Lione, ha rilasciato un'intervista a Milan TV: "Ho scelto i rossoneri perché è un club che ha mostrato un grandissimo interesse nei miei confronti e tantissima volontà di avermi in squadra esponendomi un progetto che mi piaceva".



Sulle sue caratteristiche: "Penso di essere un giocatore polivalente e che può fare praticamente tutti i ruoli in difesa. Tra le mie qualità penso ci sia la velocità, la copertura difensiva e penso di essere un giocatore tutto sommato abbastanza completo".



Sui suoi modelli: "Direi giocatori del passato, che hanno vissuto la grande epoca di questo club: Maldini, Seedorf. Questi sono i calciatori a cui mi ispiro".