Il nome di Nikola Vlasic è sempre più caldo per il Milan, arrivano conferme dirette anche da chi sta più vicino al giocatore. Il padre del trequartista croato, Josko Vlasic, ha commentato a net.hr: "C'è qualcosa, ma per ora è tutto quello che posso dirti. Queste cose di cui non si dovrebbe parlare molto, finché non sono chiuse".



LA SITUAZIONE - Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato come la prima offerta del Milan, prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto intorno a 20 più bonus, non si andata a buon fine: il CSKA Mosca vuole almeno 30 milioni e un trasferimento a titolo definitivo. La trattativa però prosegue: Maldini e Massara non mollano, Vlasic resta una pista battuta dai rossoneri.