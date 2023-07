L'attaccante argentino classe 2003 Alejo Veliz è l'obiettivo giovane del Milan per rinforzare l’attacco, ma Gonzalo Luis Belloso, presidente del Rosario Central, ha espresso le proprie intenzioni dopo aver venduto il centrocampista Gino Infantino per circa 3 milioni alla Fiorentina, dichiarando: “La cessione di Gino a Firenze ci regala un po’ di ossigeno, rende migliore la nostra situazione economica, rimpingua le nostre casse fino al prossimo anno. Ed è per questo che, ora, la nostra intenzione è di far rimanere Alejo Véliz qui con noi al Gigante de Arroyito fino a dicembre. Al momento non è in vendita". Questo anche perché il Rosario Central è impegnato in diverse competizioni importanti fino al termine della stagione, a fine anno.



GLI SCENARI - Il centravanti della Nazionale Under 20 Argentina, uno dei talenti di maggiore prospettiva di tutto il Sud America, piace anche al Torino. Il Milan non ha ancora mosso passi ufficiali, ma la cessione di Rebic e i probabili addii di Origi e Colombo non escludono un tentativo: nel contratto col Rosario, in scadenza alla fine del 2025, è presente una clausola rescissoria di 15 milioni di euro.