Damien Comolli, presidente del Tolosa, ha fatto il punto sul futuro di Amine Adli, giovane talento che piace molto al Milan e che ha il contratto in scadenza nel 2022: "Stiamo cercando di rinnovare il contratto di Amine Adli, abbiamo avuto 12 o 13 incontri. Non ne ha voglia e questo mi dispiace. Però va sottolineato che si è sempre comportato molto bene. Per ora ho ricevuto tante chiamate, ma nessun offerta".