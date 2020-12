Pierre Kalulu, difensore del Milan, parla a Sportmediaset di questo suo inizio di stagione: "Laterale o centrale per me è lo stesso perché a Lione ricoprivo entrambi i ruoli, nell'Under 21 gioco più a destra, dunque posso giocare un po' ovunque. Cosa preferisco? E' uguale. Quello che preferisco è giocare".



IBRA - "L'ho visto e seguito durante tutta la mia adolescenza, quando è venuto a Parigi, quando è stato a Manchester, prima ancora qui nel Milan. Ibra è un esempio assoluto".



GLI OBIETTIVI - "Mi piacerebbe se dovessimo conquistare qualcosa, ma il mister ci ricorda sempre che è difficile arrivare, bisogna lavorare ogni giorno per sperare di vincere qualcosa in questa stagione".