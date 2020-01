Niente ritorno in Brasile per Lucas Paquetà e niente depressione per il fantasista del Milan. Lo assicura il suo agente Eduardo Uram, nelle dichiarazioni riportate dal giornalista di lance.com.br Carlos Bandeira de Mello: "Siamo in Italia con Lucas e non è depresso, non ha motivo per essere depresso. È accompagnato dalla sua famiglia, sostenuto da tutti. Un ritorno in Brasile è assolutamente escluso".



Paquetà ha chiesto di essere escluso dai convocati per la sfida con il Brescia, prima della gara del Rigamonti il ds del Milan Frederic Massara ha parlato del brasiliano: "Nessun problema con lui, è un professionista serissimo". (leggi QUI tutte le dichiarazioni