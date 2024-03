Milan, parla l'agente di Terracciano: 'Era ad un passo dalla Fiorentina. Ecco perché non è andato'

Quella di Filippo Terracciano è stata una delle telenovele che hanno accompagnato la sessione invernale di calciomercato. Conteso fra Fiorentina e Milan, alla fine ad aggiudicarsi la corsa per il classe 2003 è stato il diavolo strappandolo al Verona per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. E quest'oggi il procuratore del ragazzo, Andrea D'Amico, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha spiegato che cosa sia successo in questi concitati ultimi giorni di mercato intorno al proprio assistito. Queste le sue parole:



AD UN PASSO - Il ragazzo è veramente stato vicino a vestirsi di viola: "E' stato vicinissimo. Ho dovuto raccontare un paio di bugie a livello mediatico. Ma è stato veramente molto vicino. Il Verona però era già troppo avanti nei dialoghi col Milan. Ma vi garantisco che è stato veramente ad un passo"