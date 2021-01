Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Inter: "Vogliamo competere in tutte e tre le competizioni e in una stagione difficile come questa, con tanti infortuni e la variabile Covid, vogliamo provare a essere pronti e a fornire soluzioni al mister per provare ad andare avanti il più possibile. Vice Theo? Entrate terminate fino a ora, ma mancano ancora 10 giorni e vediamo se ci saranno opportunità. Al momento è improbabile".



SU TOMORI - "Il riscatto? Si cerca sempre di poter avere un diritto per eventualmente riscattarlo in via definitiva, certe volte non è possibile, nel caso di Tomori abbiamo dovuto combattere abbastanza. Ha caratteristiche diverse dai nostri difensori, dà molte scelte al mister. E' un giocatore veloce e aggressivo, una qualità che i nostri centrali hanno meno spiccata. Ma siamo contenti dei nostri, ci riteniamo al completo con questi giocatori".



SUL MERCATO - "E' un mercato per poter essere competitivi in tutte le partite. Ci siamo ritrovati a dover fronteggiare delle fortissime emergenze, in alcune partite avevamo soluzioni che ci preoccupavano. Avere la possibilità oggi di avere un organico numericamente completo ci rassicura un po'. Ma è un campionato aperto, la lotta per la Champions sarà serratissima".