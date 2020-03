Dopo la rifinitura a San Siro, per abituarsi allo stadio vuoto, Mister Pioli ai microfoni di Milan TV carica i suoi ragazzi in vista di Milan-Genoa: "Dobbiamo avere grande mentalità e concentrazione, vogliamo regalare a loro un po' di felicità. Ci siamo preparati bene, sappiamo quanto sia importante tornare a giocare e soprattutto a vincere. Stiamo lavorando con concentrazione e tranquillità, non possiamo avere giustificazioni, dobbiamo dimostrare di essere all'altezza della situazione. Vedo una squadra motivata, concentrata e vogliosa". L'avversaria di domani: "Il Genoa ha invertito la rotta, sta lottando per un obiettivo importante ed è in condizione. Sarà una partita particolare ma la nostra mentalità dovrà fare la differenza".