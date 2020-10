Fulvio Collovati, ex difensore del Milan, parla dei rossoneri a la Gazzetta dello Sport: "Sorpreso dai rossonero? No: che fosse una squadra in crescita lo sostengo da tempo. Il gruppo dipende da Ibra, inutile girarci intorno, ma Pioli è stato bravissimo a creare omogeneità: squadra corta, tutti si aiutano, i difensori non soffrono quasi mai situazioni di uno contro uno perché c’è sempre un centrocampista in supporto".



SU IBRA - "Per lui non ci sono più parole. Fenomenale. Ma c’è un blocco di giocatori cresciuti in maniera esponenziale: Donnarumma, Kessie, Calhanoglu. La sua assenza peserà".



SULLA ROSA - "Siamo all’inizio, vedremo quando la stanchezza si farà sentire e quando aumenteranno gli infortuni. La mia impressione è che rispetto a squadre come Inter, Napoli e Juve manchino alternative dello stesso livello dei titolari. Hauge, Dalot, Brahim: i tanti giovani di qualità sono ancora un punto di domanda".



SUL MERCATO - "Per un centrale e un vice-Ibra. Ma la società è attenta: se tra 6-7 gare il Milan sarà ancora in alto inizieranno a muoversi".