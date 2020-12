Il tabellino



Milan-Parma 2-2(primo tempo 0-1)



Marcatori: 12' pt Hernani (Par), 12' st Kurtic (Par), 13', 45' st Hernandez (Mil)



Assist: 12' pt Gervinho (Par), 212' st Hernani (Par), 13' st Calhanoglu (Mil)





MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia (dal 4' pt Kalulu), Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer (dal 29' st Tonali), Castillejo (dal 1' st Hauge), Diaz (dal 1' st Leao), Calhanoglu, Rebic. A disp: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu. Hauge, Krunić, Tonali, Colombo, Leão, Maldini. All: Stefano Pioli.



PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani (dal 42' st Busi), Brugman, Kurtic (dal 29' st Sohm); Karamoh (dal 20' st Cyprien), Cornelius (dal 20' st Inglese), Gervinho. All: Fabio Liverani. A disp: Colombi, Pezzella, Balogh, Scozzarella, Cyprien, Sohm, Valenti, Brunetta, Camara, Nicolussi Caviglia, Busi, Inglese. All: Fabio Liverani.



Ammoniti: 35' pt Hernandez (Mil), 40' pt Osorio (Par), 19' st Iacoponi (Par), 31' st Inglese (Par), 35' st Calabria (Mil), 37' st Kalulu (Mil)