incolpevole sul gol di Inglese, bene nelle uscite.mette il turbo e semina avversari sulla fascia. Mette dentro un paio di cross interessanti, in grande crescita.gioca da veterano del ruolo, nonostante sia la sua prima da difensore centrale. Non sbaglia nulla.ha un cliente scomodo come Inglese e lo controlla piuttosto bene.attento in fase difensiva, meno propositivo in fase offensiva. Ha ragione Gattuso: tecnicamente è impeccabile.si incarica di battere un calcio di rigore molto pesante, merito a lui. Ma nella sua partita ci sono diverse macchie: un paio di contropiedi orchestrati male, la marcatura sbarazzina su Inglese in occasione del gol.dinamico e preciso, prova un paio di inserimenti in area interessanti. Esce quando il Milan va sotto.si fa notare per un giallo evitabile e un paio di palloni persi malamentesontuoso padrone del centrocampo. Dirige i tempi, copre gli errori di Kessie e prova qualche sortita personale in attacco. Giocatore totalmente ritrovato.calcia poco in porta ma si danna la vita nelle due fasi. Prezioso nei raddoppi, si mette al servizio della squadra.segna un grande gol, il terzo in campionato. Si procura un calcio di rigore, confermando di vivere di momenti determinanti.si accende a sprazzi ma quando la fa il Milan si rende sempre pericoloso.Legge ottimamente la partita sia prima, scegliendo la difesa a 4, sia dopo quando inserisce la seconda punta e cambia modulo.si oppone alla grande su Suso nel primo tempo.fa buona guardia su Calhanoglu.di testa sono tutte sue, nonostante l'età risulta essere ancora un difensore affidabile.sbaglia la lettura di diverse situazioni di gioco, suo il tocco di mano che costa il calcio di rigore.gran fisico e buona reattività, contro Suso non sfigural'intensità è buona, la qualità molto meno. Sbaglia due occasioni da gol invitanti.fino a quando ha benzina delle gambe fa girare bene i suoi.sbaglia un gol facile ma è uomo ovunque del centrocampo del Parma.sprinta spesso, ma vede poco la palla. Fumoso.elegante nel gioco di sponde, letale sotto porta.non è al meglio e si vede. Partita da chi l'ha visto?il suo ingresso sposta poco e nulla)la sua squadra è ben messa in campo, specie nella linea difensiva. Difetta di personalità solo nella prima frazione.