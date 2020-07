un passo falso ci può stare ma Gigio è straordinario nel sapersi rialzare prontamente. Mette la firma sul successo con due grandi interventi su Inglese e Darmian.un netto passo indietro rispetto alle ultime, esaltanti, uscite. Leao copre poco e male è vero, ma lui ci mette del suo facendo tanta confusione dal punto di vista tattico. Dalle sue parti il Parma trova delle autostrade. Spesso in ritardo, commette tanti falli evitabile. Incerto (dal 1' st Calabria 5,5: poco meglio rispetto al compagno: benino in fase difensiva, male quando va al cross)una giornata da incorniciare per il roccioso difensore danese: in mattinata è arrivata l'ufficialità del riscatto da parte del Milan che decide di festeggiare con una prestazione impeccabile sotto tutti i punti di vista.ha sulla coscienza il gol di Kurtic perché non segue il taglio e concede troppo spazio in area di rigore. Si riscatta andando a segnare, con un bel colpo di testa, il gol fondamentale del 2-1. Croce e delizia.nei primi 45' la gara si sviluppa sul duello tra il biondo platino francese e Sepe. Almeno tre occasioni nitide non concretizzate. Come spesso gli è accaduto in stagione, nel secondo tempo cresce notevolmente e si esibisce nelle sue proverbiali calcavate a tutta fascia. (dal 38' stnettamente il migliore in campo, ancora una volta. Lascia partite un missile terra-aria che bacia il palo e finisce in rete con Sepe impietrito. Terza marcatura consecutiva che conferma il suo straordinario momento di forma. Chiude tutto e tutti, si fa apprezzare per la qualità anche nel palleggio e nei cambi di gioco da un versante all'altro. Dominante.non giocava titolare dal 23 novembre contro il Napoli a San Siro. Nelle prima mezzora sale spesso in cattedra con una chiusura decisiva su Karamoh e alcune buone verticalizzazioni. Perde il movimento di Grassi sul vantaggio del Parma, errore grave. Nel complesso una prova discreta considerando il lungo periodo passato ai box. (dall'11 st: porta in dote geometrie e dinamicità. Nel finale è prezioso nel tenere palla per far rifiatare i compagni)troppo inconcludente in attacco quanto pigro nella fase di non possesso. Il talento è visibile ma serve maggiore continuità di rendimento per imporsi. (dal 16' stil suo ingresso regala vivacità e profondità all'attacco del Diavolo)sempre nel vivo del gioco, si sacrifica per la squadra: in 90' cambia almeno tre posizioni nel tridente dietro a Ibrahimovic. Il punto esclamativo arriva con l'assist per il terzo gol di Calhanoglu.non indossa l'abito da gala, nel primo tempo sbaglia qualche passaggio di troppo ma alla fine risulta decisivo con due assist e una grandissima marcatura. Leader tecnico. (dal 38' stci prova tanto, con coraggio e orgoglio, ma non becca mai la porta. Non edificante il lungo diverbio finale con Kessie.non sbaglia una mossa nemmeno per sbaglio. Dalla ripartenza del campionato vola a una media scudetto, chapeau.