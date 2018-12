Chi l'avrebbe detto alla vigilia di campionato che alla 14esima giornata Milan e Parma sarebbero stato divise in classifica soltanto da 2 punti e con solo 1 punto di distanza dalla zona Champions League? E invece il lunch match delle 12.30 del Giuseppe Meazza in San Siro potrà proprio spalancare le porte della parte che conta della classifica ad almeno una delle due squadre. Da un lato gli uomini di Gennaro Gattuso ancora in grande emergenza infortuni e privi non solo dell'asse portante della squadra, ma anche dello squalificato Gonzalo Higuain sono chiamati a riscattare le due gare consecutive senza vittorie confermando però la prestazione positiva mostrata all'Olimpico contro la Lazio. Due sono invece le vittorie consecutive per i ragazzi di Roberto D'Aversa autentica sorpresa di questa Serie A.



STATISTICHE - Il Milan ha trovato almeno due gol in otto delle ultime nove partite di Serie A contro il Parma, per una media di 2,8 reti a partita. Il Parma ha perso ben 13 delle ultime 16 trasferte di Serie A al Meazza (2N), vincendo soltanto quella del marzo 2014 (2-4). In questo parziale gli emiliani hanno sempre subito gol. Il Milan con Gattuso in panchina (dicembre 2017) ha già subito otto rimonte da situazione di vantaggio in Serie A (7N, 1P), tante quante negli interi campionati 2015/16 e 2016/17. Il Parma ha segnato il 79% dei suoi gol (11 su 14, tra cui tutti gli ultimi otto) nei primi tempi: è la percentuale più alta nel campionato in corso.

Nelle ultime sette partite interne di campionato, Suso ha preso parte a 10 gol (due reti e otto assist). Il Milan è l’unica squadra alla quale Luca Siligardi ha segnato più di una rete in Serie A: due gol, uno con la maglia del Livorno nel dicembre 2013 e uno con quella del Verona nell’aprile 2016. Il Meazza è l’unico stadio di Serie A in cui Gervinho ha giocato più di due volte (sei) senza trovare il gol.



LE FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Mauri, Bakayoko, Kessie; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Parma (4-3-3): Sepe; Gagliolo, Bruno Alves, Bastoni, Iacoponi; Barillà, Scozzarella, Grassi; Biabiany, Inglese, Gervinho.





