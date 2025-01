Milan-Parma LIVE le formazioni ufficiali: Pulisic e Pavlovic titolari, esordio per Djuric

Getty Images

La sfida di tra, in programma alle ore 12.30 a San Siro, aprirà la domenica della 22esima giornata di Serie A. I padroni di casa vogliono dare seguito al successo in Champions League contro il Girona, provando anche a sfruttare la sconfitta della Juventus contro il Napoli e il pareggio del Bologna a Empoli per riavvicinarsi al treno delle prime. Gli emiliani invece, attualmente 16esimi, non vincono in campionato dall'ultima giornata del 2024 e, vista l'assenza di Bonny, si affideranno al nuovo arrivato Milan Djuric.Milan-Parma

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Sergio Conceição.Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Camara, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Djuric. All. Pecchia. Allenatore: Fabio Pecchia.Rosario Abisso (Palermo)