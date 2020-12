Milan-Parma è il posticipo che chiude l'undicesima giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Francesco Fourneau, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





MILAN – PARMA h.20.45

FOURNEAU

DEL GIOVANE – VALERIANI

IV: PRONTERA

VAR: BANTI

AVAR: PERETTI



SECONDO TEMPO



76' - Inglese sgambetta Calabria: ammonito l'attaccante del Parma.



64' - Iacoponi stende Theo Hernandez al limite dell'area: fallo per il Milan e giallo per il difensore del Parma.



PRIMO TEMPO



41' - Fallo su Calhanoglu, ammonito Osorio.



35' - Entrata in netto ritardo su Cornelius, giallo per Theo Hernandez.



27' - Kessie reclama rigore per un presunto fallo di mani, Fourneau lascia correre e il VAR non interviene.



23' - Gol annullato al Milan: Castillejo mette in rete da due passi, ma il VAR cancella la gioia rossonera per un fuorigioco di pochi centimetri dello spagnolo sul tocco di tacco di Brahim Diaz, che devia il cross di Theo Hernandez verso il compagno.