Milan-Parma, Pecchia: "Ingenui nel finale, usciamo delusi da San Siro"

ha parlato, ai microfoni di Dazn, al termine del lunch match di San Siro contro il Milan, dal quale i ducali sono usciti sconfitti per 3-2, dopo la rimonta subita nel finale firmata da Reijnders e Chukwueze. I gialloblù si sono resi protagonisti di una grande prestazione, con la quale stavamo per riuscire a fare il colpaccio al Meazza."C'è dispiacere, perché quando fai una partita del genere a San Siro ed esci a mani vuote c'è amarezza. C'è anche consapevolezza, ho visto tanta roba., evidentemente sono state fatte cose grandi ma non è servito. Dobbiamo giocare per vincere più partite possibili. Lo faremo anche alla prossima col Lecce" ha spiegato l'allenatore delle formazione emiliana.

"Abbiamo recuperato un po' di giocatori, allenarci tutti insieme è un'altra storia. L'arrivo di Djuric ha portato esperienza. Oggi tanta roba sul campo, messi qualità, spirito e fase difensiva.per i tanti giovani in campo" ha poi concluso Pecchia.