Oltre a Koulierakis ed Esteve, tra i profili esaminati di recente per la difesa rossonera c’è Morato del Benfica, centrale brasiliano che sta trovando poco spazio ma che era stato già seguito in estate dal club rossonero. Piace anche Radu Dragusin del Genoa e il Milan aveva chiesto informazioni già in estate. Degli emissari del club meneghino sono stati anche alle partite dello Sparta Praga per osservare il 2003 Martin Vitik, difensore che ha un contratto fino al 2026. Il casting è già partito, come riportato da Il Corriere dello Sport.