Gli uomini di Sergio Conceicao hanno dato il via alla rifinitura, ultimo step di avvicinamento all’atto finale, con il tecnico portoghese che ha focalizzato la propria attenzione sugli aspetti puramente tattici e sulle prove generali per la squadra che scenderà in campo dal 1’ contro i ragazzi di Vincenzo Italiano.Un’immagine importante di questa sessione di allenamento - al quale hanno assistito anche il senior advisor di RedBird Zlatane il direttore tecnico Geoffrey, che hanno viaggiato insieme alla rosa meneghina per Roma - della formazione rossonera è arrivata negli istanti che hanno preceduto l’avvio della fase di lavoro tattico per la sfida dello stadio Olimpico contro il Bologna., determinato a toccare i tasti giusti sotto il profilo mentale per un match che è fondamentale per il futuro rossonero. Non è in palio solo un trofeo che manca da 22 anni, ma anche l’accesso alla prossima Europa League.

Subito dopo, è partita la vera e propria rifinitura del Milan. Occhi puntati specialmente suDa segnalare come Conceicao possa contare su tutta la rosa a disposizione, compreso Emerson Royal e Sottil. Unico indisponibile Bondo che non farà parte della sfida. Presente anche il giovane Francesco Camarda.