Anche il Milan (2-0 al Bologna) vola in testa alla classifica. Ovviamente non è da solo (ci sono anche Lazio, Roma e Torino) e probabilmente, insieme agli altri tre, questa sera sarà sorpassato dal Napoli che, sbancando Firenze, può issarsi in solitaria e a punteggio pieno., lasciando poi a Pioli la sola incombenza di fare turnover in vista della trasferta con il Sassuolo.Il belga, schierato al posto di Brahim Diaz nel consueto 4-2-3-1 di Pioli si è dimostrato utile e duttile, partecipe nella doppia fase, sempre lucido nel prendere l’iniziativa e altruista nei confronti dei compagni.Esemplare, in occasione dell’1-0, la palla recuperata a centrocampo (e come l’ha fatto!) per poi involarsi nella trequarti del Bologna per servire sulla corsa Leao che di interno destro, un po’ ciabattando, un po’ dando una forza modesta alla palla, ha sorpreso Skorupski lanciatosi senza alcuna logica alla propria sinistra.Sei minuti dopo, presentatosi davanti alla difesa schierata del Bologna, ha scorto l’inserimento di Kalulu. Il pallonetto perfetto si è depositato sul piede del difensore milanista in libera uscita, ma Skorupski, questa volta, è stato bravissimo a mettere il corpo e a neutralizzare l’azione.ha continuato a fare la sua partita. Nessun eccesso, solo la semplicità della classe applicata al calcio. A un soffio dall’intervallo (46’) è andato anche vicino alla segnatura quando Giroud, rientrando sapientemente nella propria metacampo, ha spianato la strada del 2-0 a Leao. Il portoghese ha battuto nell’uno contro uno il coriaceo Medel e si è presentato solo, anche se un po’ defilato a sinistra, davanti a Skorupski. Il tocco è stato lieve e il portiere ha respinto, è arrivato De Ketelaere e ha tirato incocciando in una deviazione che ha salvato il Bologna.Sia perché l’avversario era leggero (Vignato e Barrow a sostenere la prima linea del solo Arnautovic), sia perchè la difesa a tre di Mihajlovic affrontava gli attaccanti del Milan a sistema puro, ovvero uno contro uno.Messias, per esempio, servito da Leao, ha chiamato Skorupski ad un’altra respinta con i pugni.In questo caso non c’entra De Ketelaere, ma il clamoroso errore di Cambiaso che, nel tentativo di impostare dal basso, ha messo un pallone alto e orizzontale che è finito sul petto di Leao. Lui, prima ha controllato e poi scodellato, qualche centimetro sopra la testa di Medel (non esattamente un gigante) per la girata di Giroud, anche questa un po’ rudimentale, nel senso che il francese ha toccato appena la palla con il sinistro, depositandola in rete.Le sostituzioni (il debuttante Adli per Bennacer, Pobega per De Ketelaere, Saelemaekers per Messias, da una parte; Sansone per Barrow, Aebischer per Dominguez, Soriano per Vignato, tutto al 62’) sono le uniche note a finire nel taccuino. Poco prima di una conclusione di Sansone (67’), di pochissimo fuori, cui replica Saelemaekers con un tiro da lontano deviato dal portiere del Bologna.: 20’ pt Leao ( Mil), 13’ st Giroud ( Mil): 20’ pt De Ketelaere (Mil)x 13’ st Leao (Milan): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (dal 37’ st Gabbia)Theo Hernandez (dal 28’st Ballo-Toure) Bennacer (dal 16’ st Adli) Tonali; Messias(dal 16’ st Saelemaekers), De Ketelaere (dal 16’ st Pobega), Leao; Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Adli, Brahim Diaz, Rebic, Origi. All. Pioli.Skorupski; Soumaro, Medel (dal 28’st Bonifazi) Lucumi; Kasius, Schouten ( dal 37’ st Ferguson) Dominguez( dal 16’st Aebischer), Cambiaso, Vignato (dal 16’ st Soriano) Arnautovic, Barrow( dal 16’ st Sansone). A disp.: Bardi, Bagnolini, Angeli, Sosa, Sansone, Bonifazi, Raimondo, Ferguson, Aebischer, Soriano, Lykogiannis, De Silvestri, Amey, Urbanski, Mbaye. All.: Mihajlovic.: 10’ st Schouten ( Bol)