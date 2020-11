La caccia la vice Ibrahimovic per il Milan è già partita. La sosta delle Nazionali è stata utile alla dirigenza rossonera per fare il punto sui tanti giocatori osservati e sulle strategie da attuare nella sessione di calciomercato invernaleLa stampa spagnola ha accostato, con una certa insistenza,Il nazionale olandese, che tanto piace al Barcellona, può lasciare il Lione a gennaio a costo di saldo (è in scadenza di contratto nel 2021).: autentico pallino di Frederic Massara, il classe 1994 rappresenterebbe l'acquisto perfetto per una squadra che vuole aumentare il suo peso specifico nel reparto offensivo.Discorso diverso e più complesso quello relativo aIl Milan valuta pro e contro di un eventuale nuovo rilancio dopo il corteggiamento estivo. L'attaccante serbo potrebbe partire in prestito dal Real Madrid ma ha un ingaggio molto alto e non convince del tutto dal punto di vista comportamentale.Classe 1999, olandese e già entrato nel giro della nazionale, la punta centrale è indicata anche tra i 50 giovani più promettenti per questa stagione dalla UEFA. Con il Psv sta confermando lo straordinaria stagione scorsa prima dell'infortunio e dello stop della Eredvisie per via del Covid 19. Un punta centrale con senso del gol ma che ama svariare su tutto il fronte offensivo.ll suo nome era già stato accostato ai rossoneri in passato, ora torna prepotentemente di moda. La caccia al vice-Ibra è partita, c'è anche Donyell Malen nel mirino del Diavolo.