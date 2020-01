Work in progress. Il Milan sta lavorando in questi giorni per cercare di sistemare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. L'obiettivo primario sull'agenda rossonera è quella di reperire un'alternativa di valore a Theo Hernandez, considerando la cessione ormai imminente di Ricardo Rodriguez. I dirigenti si sono mossi su giocatori diversi, ma si sta facendo largo la candidatura di Antonee Robinson del Wigan. Terzino di gamba e ottima spinta offensiva, ha l'approvazione totale del club di via Aldo Rossi.



PREZZO ALTO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la prima richiesta fatta dal Wigan per il nazionale statunitense oscilla sui 15 milioni tra parte fissa e bonus. Una cifra ritenuta troppo alta dal Milan che sta lavorando per cercare di ottenere uno sconto significativo. Perché Robinson è un giocatore considerato con un potenziale importante ma pur sempre una scommessa. Che il Diavolo vorrebbe vincere così come la partita, appena iniziata, con il Wigan.