La società italiana Bending Spoons (partecipata tra gli altri dalla H14, la holding di tre figli di Silvio Berlusconi: Barbara, Eleonora e Pierluigi) prova a scalare Grindr, la più popolare app mondiale d'incontri dedicata a gay, bisessuali e transgender. Lo sviluppatore milanese di piattaforme Ios avrebbe ottenuto una linea di finanziamento da 260 milioni di euro per lanciare un'offerta per il gruppo statunitense, oggi controllato al 60% dalla società di videogiochi cinese Kunlun.



Intanto continua il testa a testa per il titolo di uomo più ricco del mondo tra l'americano Jeff Bezos (Amazon) e il francese Bernard Arnault. Entrato nel ristretto club dei miliardari con un patrimonio superiore a 100 miliardi di dollari, il patron del gruppo di lusso LVMH è stato il più ricco il 16 dicembre e di nuovo per alcuni giorni nel gennaio 2020 secondo la rivista Forbes. Arnault e Bezos sono destinati a scambiarsi la posizione spesso, contando su più o meno 115 miliardi di dollari a testa.