Milan, paura per Maignan: trauma cranico dopo uno scontro con Jimenez, è cosciente ma va in ospedale

Getty Images

Attimi di paura al minuto numero 52 nel corso della sfida tra Udinese e Milan, con il portiere francese dei rossoneri. Ad avere la peggio è stato proprio l’ex Lille, che si è crollato sul terreno di gioco, scatenando subito grande preoccupazione tra i compagni.Tempestivo l’intervento dei medici e degli operatori del 118 presenti allo stadio, che hanno prontamente soccorso il portiere del Milan, che è poi stato trasportato. Come riportato in un primo momento da Sky Sport,

- Successivamente è arrivata una nota del club di via Aldo Rossi, che ha confermato come il francese sia cosciente, anche se vittima di un trauma cranico: "".- Al momento dell'uscita dal campo di Maignan,. Per tutta la gara, infatti, i tifosi dell'Udinese avevano fischiato Mike.