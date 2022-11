Problemi per Sandro Tonali durante Albania-Italia. Il centrocampista rossonero è stato costretto ad abbandonare il campo in barella al 43' dell'amichevole di Tirana, a causa di una brutta caduta. Come spiegato nel corso della telecronaca Rai, per il giocatore dovrebbe trattarsi di un problema alla spalla: Tonali, secondo le informazioni diffuse dallo staff azzurro, è cosciente. Al suo posto, dentro Ricci.



Notizia in aggiornamento