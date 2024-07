Milan-Pavlovic, attesa per l'ultimo "sì". E salta la prima gara ufficiale della stagione

PAVLOVIC NON CONVOCATO LA PRIMA PARTITA UFFICIALE DEL 2024/25

Nel frattempo, nella giornata di ieri (venerdì 26 luglio), Pavlovic ha saltato la prima partita ufficiale del Salisburgo nella stagione 2024/25. Debutto convincente in UNIQA ÖFB Cup (la Coppa d'Austria) per Kjaergaard e compagni, 6-0 in casa dell'FC Dornbirn in un primo turno che non ha dato particolari gratta capi ai alla squadra Red Bull. Il difensore serbo non è stato neanche convocato per la gara in questione.